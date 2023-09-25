تسجيل العمالة غير المنتظمة على منح الحكومة.. اعرف الأوراق المطلوبة

حددت وزارة العمل، ضوابط ولوائح وقواعد تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنح الدورية السنوية، التي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 لهذه الفئة، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، الأوراق المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة على منح الحكومة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم هذه الفئة، مما يدفعها للإقبال على إجراءات التأمين.

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل العمالة غير المنتظمة

وهناك بعذ الأوراق المطلوبة، لتقدم العمالة غير المنتظمة لصرف المنح التي تثبت استحاقهم لها:

1- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة بطاقة التأمين الاجتماعي.

3- إحضار وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير منتظم.

4- إرفاق وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، عقد الإيجار ومعه «فاتورة الكهرباء أو الغاز أو فاتورة التليفون أو المياه».

خطوات الحصول على خدمة التأمين

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجب أن يحضر الشخص بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته، ويرفق معه المستندات التالية:

1- إرفاق صورة شهادة الميلاد المميكنة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

4- صحيفة البيانات الأساسية، والنموذج رقم «3» في حالة وجود مدد سابقة.

5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، حسب النموذج رقم «4».

6- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر أو صورة منه، من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك.

7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.