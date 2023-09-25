قد تؤدي إلى الوفاة.. تحذير من ممارسة الرياضة على معدة فارغة لهذه الفئات

ليس في كل الأوقات تمنح الرياضة حياة صحية لمن يعتمدها بشكل يومي في حياته، وإنما قد تكون نقمة في بعض الأوقات تهدد حياة ممارسيها، لذلك سيكون دائمًا الاعتدال في استخدام الأشياء حتى وإن كانت ذات منفعة، الطريق الأفضل للحفاظ على الصحة.

تحذيرات بالجملة من ممارسة الرياضة على معدة فارغة

قد تشعر بالصدمة في بادئ الأمر عندما تحدثك الدراسات بعدم اعتماد الرياضة بهذا الشكل للحفاظ على صحتك، وهو ما أوضحته الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

مروة شعير أوضحت أن هناك عادات خاطئة عدة يعتمدها البعض، عند ممارسة الرياضة بشكل يومي ومستمر، لعل أبرزها القيام بذلك على معدة فارغة، والعكس كذلك، إذ يتسبب تناول الطعام مباشرة بعد الحصة الرياضية أزمات صحية كبيرة.

المخاطر تزداد حال ممارسة الرياضة على معدة فارغة لفئات بعينها، يأتي في مقدمتهم كبار السن ومرضى السكر والضغط، أو أصحاب الأمراض المزمنة، على أن يقتصر هذا الفعل على أصحاب الصحة الجيدة، الذين لا يعانون من أي أمراض، ولكن أيضًا بشروط.

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عليهم توخي الحذر من ممارسة الرياضة على معدة فارغة، إذ ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل التمرين، تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الشوفان إلى جانب بعض أنواع الفاكهة التي تتمثل في الموز وحبات التمر وزبدة الفول السوداني، وذلك قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة.

يلجأ الجسم إلى سكر الجيلاكوجين الموجود بالفعل داخل الجسد

وتوجد بعض الدارسات التي أثبتت أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة، يزيد من معدل حرق الدهون، لكن خريطة حرق تلك الدهون داخل الجسد، قد تكون ضارة لبعض الفئات، إذ يلجأ الجسم إلى سكر الجيلاكوجين الموجود بالفعل داخل الجسد.

كما يلجأ أيضًا إلى الدهون المخزنة داخل الجسم من أجل حرقها، ما بدوره يعمل على إزاله الدهون الحشوية والأرداف إلى جانب الدهون التي تتراكم في البطن، كل ذلك يبدو عظيمًا لجميع الأشخاص التي ترغب في خسارة الوزن، لكن في حالة عدم استعداد الجسم لتلك العملية ستكون العواقب وخيمة، خاصة أنها تسبب في انخفاض شديد في سكر الدم، ما بدوره قد يؤدي إلى الوفاة.

كما أثبتت الدراسات أن تناول وجبة خفيفة وكمية من السوائل، قبل تطبيق التدريب اليومي، يساعد على الحمايا من أي أضرار مثل الجفاف أو الشعور بدوار وهبوط، الذي في الأغلب يؤدي إلى أغماء، علاوة عن كونه يساعد على زيادة معدل الحرق بصورة جيدة، ويزيد من الانتباه والتركيز، وبذلك سيتجنب الشخص الممارس للرياضة الوقوع في أي مضاعفات، بحسب مروة شعير.