استشاري تربوي: الرياضة تعلم الطفل الجهد والمثابرة والروح الجماعية

قالت أمل غالي، استشاري تربوي، إن للرياضة أهمية كبيرة خاصة للأطفال، لأنها تعلمهم التركيز وردود الأفعال المسبقة، ولها فائدة كبرى للطفل بالمدرسة، ومرحلة التعليم الخاصة بها، فإنها تجعل عقل الطفل سليم بحسب مقولة «العقل السليم بالجسم السليم».

فوائد الرياضة للطفل

وأضافت «غالي»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: أن الرياضة تعمل علي تعليم الطفل الاجتهاد والمثابرة والمعافرة وتكوين علاقات جيدة ومختلفة وسط الجميع، وتضيف له النشاط بحياته، فالطفل الذي يؤدى أى تمارين رياضية يصبح نشيطًا بحياته المختلفة، فالرياضة الجماعية أفضل من الفردية لجعل قرارتهم الإنسانية أفضل من خلال التعاون وروح الفريق.

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تابعت: «لازم كل أم تخلي ابنها يلعب رياضة مش حياته كلها دراسة بس بالعكس الرياضة هتخليه يركز على دراسته ويصر علي الدراسة بجهد وتركيز اكبر»، فيجب على كل أم ان تجعل طفلها يختار رياضة واحده على الأقل ويبستمر بممارستها حتي نضجه.