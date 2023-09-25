«التعليم العالي»: الدولة نفذت 37 مشروعا في سيناء بتكلفة 13.4 مليار جنيه

شهدت شبه جزيرة سيناء، خلال العشر سنوات الماضية في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم ، طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم الجامعي كما وكيفا، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

الدولة نفذت 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء

وقالت وزراة التعليم العالي، وفقًا لتقرير صادر عنها، بشأن حجم الإنجازات التي شهدتها سيناء، إن الدولة نفذت 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات الثماني الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 13.4 مليار جنيه، موضحة أن جهود تنمية سيناء، تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

وأوضحت الوزراة، أنّ جامعة الملك سلمان الدولية لديها 3 أفرع بمدن (الطور - رأس سدر - شرم الشيخ)، وهي تعُد من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه، مشيرة إلى طرح الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالات (الطب البشري، طب الأسنان، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية).

وأضافت أن المقر الرئيسي للجامعة، يقع بمدينة الطور ويُقام على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية)، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال)، موضحًة أن الجامعة تمتلك مُقومات مادية وبشرية مُتميزة، وتطرح برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وَأوضحت أنه بشأن جامعة العريش، يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة جامعة العريش بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الجامعة انتهت من إنشاء مباني كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية، الطب البيطري، الطب البشري، الاستزراع المائي والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة والمدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.

جامعة السويس بأبو رديس

وقالت الوزراة إن صدور القرار الجمهوري عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مُستقلة، بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، وبشأن جامعة السويس، يجري حاليًا إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، ويُقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين، وتضم المرحلة الأولى كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) فيما تضم المرحلة الثانية كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي) بالإضافة إلى مبانٍ أخرى (مبنى إداري للجامعة، مكتبة مركزية، قاعة مؤتمرات، مدينة جامعية للطلاب، مباني إسكان لأعضاء هيئة التدريس، مجمع رياضي أوليمبي، كافيتريا ومطعم)، وكذلك إنشاء مستشفى جامعي لخدمة أبناء شبه جزيرة سيناء.