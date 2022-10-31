مستشفى أسوان يعيد الحياة لمريض توقف قلبه نصف ساعة.. الحزن تحول لذهول

تمكن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى أسوان الجامعي من إعادة النبض لقلب مريض بعد توقفه لمدة نصف ساعة، وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن قسم الاستقبال بمستشفى الصدر استقبل مريض مسن توقف قلبه عن العمل نصف ساعة، ويحمله أهله على الأكتاف ويبكون حوله وهم على يقين أنه توفي، إلا أن العناية الألهية كان لها رأى غير ذلك، فقد تمكن الفريق الطبي من إعادة النبض له مرة أخرى.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية وهم: الدكتورة إسراء أبوزيد والدكتور بهاء شمندي مدرس مساعد بقسم القلب، تدخلوا لإسعاف المريض وتمكنوا من إعادة النبض له مرة أخرى خلال دقائق بعد توقف لمدة تزيد عن نصف ساعة.

المرافقين للمريض يشكرون الفريق الطبي

وأكده أحد المرافقين للحالة، أن المرضى والمرافقين انتابهم شعور الحيرة والألم والحسرة لمشاهدة دخول مريض مفارق الحياة، وبعد إنقاذه تغير الوضع إلى فرح وسعادة وذهول، إذ شاهدوا جثة هامدة وبعد لحظات صمت ودعاء وجدوه علي قيد الحياة؛ وهو ما دفعهم للتصفيق لأطباء لأطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي بأسوان، فيما ووجهت أسرة المريض الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطباء الذين أعادوا البسمة وقبلة الحياة للمريض مرة أخرى.

كوادر طبية متميزة

وأوضح الدكتور رمضان غالب أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي بأسوان، أن قسم القلب به نخبة جيدة من أساتذة مساعدين ومدرسين وأطباء لديهم خبرات طبية في تخصصات أمراض القلب الدقيقة للتدخل السريع لانقاذ المرضى بأسوان وجنوب الصعيد، مضيفاً نعمل على تخريج كوادر طبية من خلال تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وكبار التخصص.