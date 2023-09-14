فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان يحقق 15 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

تراجع فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، في الإيراد اليومي بالسينمات، حيث حقق أمس بدور العرض نحو 15 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

ويعد فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان هو العمل السينمائي الثاني له في عام 2023 بعد فترة من الغياب، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويضم في بطولته عدد من النجوم من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، إضافة إلى الطفل منذر مهران.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة والأكشن والمطاردات، بعد أن يتعرض حمزة دراجون لأزمة مفاجئة في حياته بسبب مرض طفله الوحيد، الأمر الذي يجعله يتورط مع عصابات خطيرة.

لا زال الفيلم ينافس بدور العرض ضمن موسم الصيف، حيث يوجد حاليا ما يقرب 11 فيلما، تتنافس على المراكز الأولى بدور العرض، قبل بدء الموسم الشتوي .