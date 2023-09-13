فيلم «ع الزيرو» يحقق 13.3 مليون جنيه إيرادات بدور العرض في 6 أسابيع

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إجمالي إيرادات نحو 13 مليون و321 ألفا و610 جنيهات وذلك على مدار 6 أسابيع عرض بدور العرض، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما جاء في مقدمة الإيرادات الإجمالية فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز والذي حقق ما يقرب من 129 مليون جنيه على مدار 12 أسبوعا.

وحقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء نحو 34 ألفا و311 جنيها، وجاء في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا وهي «العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، مستر إكس، البعبع، شمس، تاج، مندوب مبيعات».

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة والأكش والمطارادات، بعد أن يتعرض حمزة دراجون لأزمة مفاجئة في حياته بسبب مرض طفله الوحيد، الأمر الذي يجعله يتورط مع عصابات خطيرة.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.