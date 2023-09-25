إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد قليل

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، إذ يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اختصاصتها بالتفصيل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أنها تختص بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها بصفة دورية، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني للاستفتاءات والانتخابات.

كما تختص الهيئة بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، وتحديد الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة للترشح، وتلقي طلبات الترشح، وفحص طلبات الترشح والتحقيق من استيفاءها للشروط المطلوبة، والبت في طلبات الترشح وإعلان أسماء المترشحين، ووضع توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات

تختص أيضاً بوضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز، وتحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، فضلاً عن إصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل اللجان وخارجها، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية.