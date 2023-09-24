حكم تجسيد الجنة والنار والأنبياء بالذكاء الاصطناعي.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح

انتشرت في الآونة الأخيرة صورا عبر تقنية الذكاء الاصطناعي تجسد الجنة والنار والأنبياء والملائكة، مما تسبب في حالة من الجدل حول الحكم الشرعي لتلك الأمور.

تخيل الجنة والنار بتقنية الذكاء الاصطناعي

وتعليقًا على ذلك، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ هناك محرمات فيما يتعلق يتخيل الصور والملامح بتقنية الذكاء الاصطناعي، متابعًا «تخيل الجنة والنار بتقنية الذكاء الاصطناعي هو أمر لا حرج فيه بشرط أن يتمّ مراعاة عدم مضاهاة خلق الله، أما فيما يتعلق بالأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد هو أمر محرم شرعاً بشكل قاطع».

حكم محاولة استنساخ صورة من الجنة

وأضاف الداعية لـ«الوطن»: «هناك من يتخيل شكل الجنة والنار من أجل تبسيط الشرح للأطفال والتوضيح لهم فهذا أمر مباح، ولكن ما يحرم هو محاولة استنساخ صورة حقيقية من الجنة».

ولفت إلى أنه يجب مراعاة عدد من الضوابط المهمة عند تخيل صورة بالذكاء الاصطناعي وهي كالتالي:

- ألا يمس ما حرمه الإسلام.

- ألا يمس ثقافة المكان.

- ألا يمس مصلحة البلاد.

- ألا يتعارض مع العرف.