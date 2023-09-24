«الأوقاف»: افتتاح 20 مسجدا الجمعة المقبل بعد الصيانة والتطوير

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و7 مساجد صيانة وتطويرًا.

افتتاح عدد من المساجد

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله «عز وجل» مبنى ومعنى ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 203 مساجد منها 145 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و58 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

تفاصيل الافتتاح

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمن – قطعة «أ» خدمات قطاع «ن» منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف القليوبية

3. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

5. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير

6. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير

7. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار

8. عبدالمنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى

9. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الشرقية

10. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير

11. أبو نمر - السعديين - فاقوس

12. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير

13. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط

2. الأجابة – القبيبة – فرشوط

3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا

4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا

5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا

6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت

مديرية أوقاف الأقصر

7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة