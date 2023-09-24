«الأوقاف»: المساجد تصدح بصيغة موحدة للصلاة على النبي يوم مولده

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولده.

ونشر وزير الأوقاف بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: «في إطار جهود الوزارة الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدح 300 من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة العشاء».

وأكد وزير الأوقاف، أن المشاركة مفتوحة في المساجد المقرر لها الصلاة على النبي وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

مؤلف إضاءات قرآنية

وفي سياق مختلف، أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة «رؤية» للفكر المستنير.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المؤلف صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الإصدار الثالث والستين ويتناول حديث القرآن الكريم عن القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، وعن السنن والآيات الكونية، وحديثه عن مصر، وعمارة الكون وبناء الحضارات والأيام والسنين، والاعتبار بأحوال من مضى.