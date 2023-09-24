«الأوقاف» تعلن حصول دفعة جديدة من المساجد على شهادة الاعتماد والجودة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية حصول دفعة جديدة من المساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، حيث حصل المسجد الكبير بقطور بالغربية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما حصل مسجد سيدي كامل بمسير بكفر الشيخ على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

حصول عدد من المساجد على شهادة الاعتماد

وأكدت وزارة الأوقاف حصول مسجد النور بمحرم بك بالإسكندرية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بالإضافة إلى مسجد عرب أبو قاسم بالقصاصين بالإسماعيلية، ومسجد الإخلاص المنشية بكرداسة بالجيزة، كما حصل مسجد أبو شوك بأسوان على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

وحددت وزاة الأوقاف المصرية عدد من الشروط لمنح المساجد شهادة الاعتماد وهي كالتالي:

- تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية.

- اقتراحات التطوير من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.

- تقييم الأداء الدعوي للمسجد.

- مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري.

- مدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به.

- الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.

وتضع اللجنة 3 مستويات لأداء المسجد، وهي:

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90% فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة من 85% إلى 89%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة من 75% إلى 84%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).