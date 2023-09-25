«الأوقاف» تعلن قيمة الزيادات الشهرية للأئمة

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانًا أعلنت فيه حركة تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، حتى 30 سبتمبر الجاري، التي شهدتها الوزارة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الأوقاف في بيانها، أنّ أقل زيادة لأحدث إمام مُعين، بلغت 5833 جنيهًا شهريا، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة 7257,03 جنيه شهريا.

وأشارت الأوقاف، إلى أنّ نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة، بلغت (461.01%).

وذلك فضلًا عن مبلغ 300 جنيه في علاوة غلاء المعيشة، الجاري اتخاذ إجراءات إضافتها لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، بدءًا من أكتوبر المقبل، إضافة إلى توفير الزي الأزهري اللائق بالأئمة وزي الواعظات.

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

وإليكم صور مقتطفة من بيان وزارة الأوقاف المتعلق حركة تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة حتى 30 سبتمبر الجاري: