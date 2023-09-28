الرياضة في الجامعات.. 10 سنوات مسابقات وبطولات تحت مظلة التعليم العالي

حظيت الأنشطة الرياضية في الجامعات المصرية والمعاهد تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية.

صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية

وذكرت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أنّ الاهتمام بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي داخل الجامعات والمعاهد، يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، ودورها أيضا في تكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

وأوضحت الوزراة أنّ مصر فازت ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، بالإضافة إلى فوز منتخب الجامعات لكرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية «بطولة زايد لكرة الصالات» 2022، وفوز مصر بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

فوز مصر بميداليتين فضيتين في أولمبياد الجامعات

وحصدت الجامعات المصرية ميداليتين فضيتين في أولمبياد الجامعات الثلاثين يونفرسياد نابولي 2019 بإيطاليا، والمركز الأول في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبي، والمركز الأول طالبات والثالث طلا) في البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية 2020 بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

وأشارت الوزراة إلى أنه جرى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد 2021، والمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، واحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بتكلفة 19 مليون جنيه.

ولفتت الوزارة إلى انضمامها لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية 2020، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وتنفيذ المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية، وإقامة الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبًا بدوري الجامعات عام 2020-2021.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.