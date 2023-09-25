خبير اقتصادي: البنك الآسيوي أسهم في استثمارات قطاع النقل بـ250 مليون يورو

ذكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة، ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند وروسيا ودول العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن ويضم من إفريقيا مصر التي انضمت في عام 2016.

وأضاف أن من خارج آسيا وإفريقيا يضم في عضويته كندا وإنجلترا ويبلغ عدد أعضائه 106 أعضاء ويسعى البنك الآسيوي للاستثمار فى التنمية التحتية لتمويل ومساندة المشروعات التنموية وتدعيم الشراكات الإنمائية سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.

وتابع الخبير الاقتصادي أن البنك أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية.

استثمارات قطاع النقل

وأشار إلى أن البنك أسهم في استثمارات قطاع النقل بـ250 مليون يورو في خط مترو أبو قير، كما أسهم في برنامج النمو الشامل، وفي برنامج خدمات الصرف الصحي بـ300 مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة بـ210 ملايين دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الأهلي 150 مليون دولار وبنك مصر بـ300 مليون يجري الاتفاق عليهم.

ومن ثم فإنه يعول على هذه الاجتماعات السنوية لتحقيق المزيد من التوسع في أعمال البنك في مصر خاصة على مستوى التمويلات للقطاع الخاص، بحسب قوله.

وبالنظر إلى تاريخ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ فقد نشأ كبنك تنمية متعدد الأطراف في محاولة للتغلب على ضعف أداء مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف في قارة آسيا تحديدا وذلك من خلال التركيز علي الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في بلدان القارة، وتمويل البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي وتلبية متطلبات النمو المتسارع في التجارة، كما كان للبنك دورا كبيرا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الفورية للأعضاء أثناء جائحة كورونا.

شهد البنك نموا سريعا في العضوية

وشهد البنك نموا سريعا في العضوية في جميع أنحاء العالم، فقد بدأ عملياته في عام 2016 مع 57 عضوًا مؤسسًا (37 إقليميًا و20 عضوًا غير إقليمي)، وبحلول نهاية عام 2020، كان هناك 103 أعضاء معتمدين يمثلون حوالي 79 في المائة من سكان العالم و65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واستكمل حديثه قائلا إن يبلغ رأسمال البنك 100 مليار دولار أمريكي، وحصل على أعلى تصنيف ائتماني تم تعيينه من قبل ثلاث مؤسسات تصنيف رئيسية، فمنذ عام 2017 حصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تصنيف AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من أفضل وكالات التصنيف الائتماني – ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.

وفي عام 2018، مُنح البنك وضع المراقب الدائم في مداولات كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهما الجهازان الرئيسيان اللذان يركزان على التنمية في الهيئة العالمية.

البنك الآسيوي نموذج للحوكمة

ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نموذجا للحوكمة وتعزيز الكفاءة والمساءلة، فقد نجح في خلق بيئة فعالة لمجلس إدارته لاتخاذ نهج استراتيجي لتوجيه والإشراف على عمل الإدارة المسؤولة. ويعمل هذا الإطار على تعزيز دور مجلس الإدارة في مساءلة الرئيس ووضع سياسات واستراتيجيات البنك ويتضمن نموذج الحوكمة آلية مراقبة تتماشى مع مبادئ الشفافية والانفتاح والاستقلالية والمساءلة.

فيما تبلغ حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر 1.3 مليار دولار، وقام البنك بتمويل سياسات التنمية في مصر بـ360 مليون دولار خلال عام 2022، كما قام البنك بتمويل مشروع أبو قير بالإسكندرية بتمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو.

وذكر عبدالمنعم أن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي في البنية التحتية العديد من القضايا أهمها:

- أهمية الحوكمة العالمية من أجل تنميه مستدامة.

- بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.

- إقامة المشروعات لمواجهه التغيرات المناخية.

- تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا.

- التمويل المستدام في مشروعات البنية التحتية من خلال إطلاق «سندات التنمية المستدامة».

- تمويل مشروعات البنية التحتية في آسيا وإفريقيا.