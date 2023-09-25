فيلم تسجيلي يستعرض استثمارات البنك الآسيوي في البنية التحتية بمصر (فيديو)

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع مصر، إذ تحدث خلاله لودجر شوكنيشت نائب رئيس البنك الآسيوي والسكرتير التنفيذي، ومحمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، وشهير زكي مدير عام الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، وكونستانتين ليتوفسكي نائب رئيس البنك الآسيوي، وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان المصري، وخالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية.

البنك الآسيوي يتطلع للإستثمار فى البنية التحتية

وقال لودجر شوكنيشت نائب رئيس البنك الآسيوي والسكرتير التنفيذي إنَّ البنك الآسيوي يتطلع للاستثمار في البنية التحتية بدور بارز في التنمية متعددة الأطراف من خلال مشاريعنا عالية المعايير والحوكمة الحديثة، فنحن نمول البنية التحتية من أجل الغد مع الاهتمام الشديد بالسيطرة على تغير المناخ وحشد رأس المال الخاص.

القيادة السياسية أهتمت أن تكون مصر متواجدة فى المحافل الدولية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، القيادة السياسية أهتمت أن تكون مصر متواجدة في المحافل الدولية وخاصة الكيانات المالية الدولية وتوفير تمويل والمساهمة في التنمية وخاصة المشاريع التي يكون بها نوع من التواصل ما بين القارات أو عبر الحدود.

مصر كانت ترى أن ذلك يتوافق تمامًا مع أولوياتها ورؤيتها

وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، إلى أنَّ مصر كانت ترى أن ذلك يتوافق تمامًا مع أولوياتها ومع رؤيتها لتطوير البنية التحتية والرابط مع العالم الخارجي وباقي القارات، خصوصًا أنَّ مصر موقعها الجغرافي متميز وتربط ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وعندها القدرة على لعب دور أساسي.

إبرام عقد تمويل ما بين البنك الأهلي المصري وما بين البنك الآسيوي

وأوضح شهير زكي مدير عام الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أنَّه تمّ إبرام عقد تمويل ما بين البنك الأهلي المصري وما بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2021، إذ أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يستفيد من شبكة الفروع الخاصة بالبنك الأهلي المصري في جميع أنحاء الجمهورية، والبنك الأهلي المصري يستفيد من الخبرات الواسعة التي يوفرها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمجال الدعم الفني وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي للمشاريع التي يقوم بتمويلها.

توجد في مصر أكبر محافظنا الاستثمارية خارج آسيا

وقال كونستانتين ليتوفسكي نائب رئيس البنك الآسيوي إنَّه توجد في مصر أكبر محافظنا الاستثمارية خارج آسيا، كما أننا نعمل على خلق سلسلة من الفرص الاستثمارية.

تمويل مشروع بنبان العملاق والذى جمع 32 مطور عالمي

وذكر خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية أنَّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ساهم مع طاقة في تمويل مشروع بنبان العملاق والذى جمع 32 مطورا عالميا وشغل 16 ألف فرصة عمل من الشباب المصريين وبإجمالي استثمارات 2.2 مليار.

خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية

وقال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان المصري إنَّ ابتدأ باكورة عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية معنا في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عام 2018 -2019 وهو خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.