جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024.. بدء تلقي طلبات الترشح 5 أكتوبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يوميًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من نفس الشهر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهراً.

موعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تقرير لها، إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وأعداد المذكيين والمؤيدين لكل منهم يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، وتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

موعد فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

وأوضحت الهيئة أنَّه يتمّ فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات يوم الخميس الموافق 19 من شهر أكتوبر حتى يوم 21 من نفس الشهر، ويتمّ إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر.

موعد تلقي التظلمات

وأوضحت أنَّه يتمّ تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءاً يوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر حتى الثلاثاء من نفس الشهر الموافق 24 أكتوبر.

موعد البت في التظلمات والإخطار بها

وأكّدت الهيئة يتمّّ البت في التظلمات والإخطار بها يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكة الإدارية العليا يومي الجمعة الموافق 27 أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 28 من نفس الشهر.

موعد فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون

وأوضحت أنه يتم فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر المقبل.