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موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «الفريدو» على قناة «ON»

كتب:

ضحى محمد
04:27 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
بوستر مسلسل الفريدو

بوستر مسلسل الفريدو

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «الفريدو» على قناة «ON»، بعد عرض حلقتين من المسلسل، ونالا إعجاب الكثير من المشاهدين.

إلهام شاهين تتحدث عن مسلسل ألفريدو

ومن جانبها، عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى، قائلة في تصريحات لـ«الوطن»، «تفاجأت بردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى وسعيدة بها للغاية، فالشخصية التي أقدمها مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وتشهد الحلقات المقبلة من المسلسل العديد من الأحداث والمفاجأت التي أتمنى أن تحوز على إعجابهم».

مواعيد عرض مسلسل ألفريدو على شبكة قنوات «ON»

يذاع مسلسل «الفريدو» حصريا على شبكة قنوات «ON»، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة في تمام الـ 5 عصرا.

تفاصيل مسلسل «الفريدو»

مسلسل «الفريدو» من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.