موعد تلقي طلبات الترشح الانتخابات الرئاسية.. «الوطنية للانتخابات» توضح

أعلن المسشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل قليل، جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية، موضحا أنّها تبدأ من 5 حتى 14 أكتوبر المقبل، حيث يتم تلقي طلبات الترشح يوميا من 9 صباحا حتى 5 مساء.

الوطنية للانتخابات تحدد موعد تلقي طلبات الترشح

وأضاف المستشار وليد حسن، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّه حال إعادة الانتخابات الرئاسية، تُجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، وداخل مصر الاثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024.

بدء موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

كما أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في 5 أكتوبر المقبل حتى يوم 14، مضيفًا: «نستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة ويختار الشعب بنفسه من يحكمه»، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر.

ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية

وفي السياق ذاته، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.