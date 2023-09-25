أسماء الطلاب المقبولين في معهد تمريض رعاية إسنا بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أسماء الطلاب المتقدمين لمعهد رعاية تمريض إسنا، والذي جرى ضمه لمعاهد هيئة الرعاية بالاقصر حديثا، موضحة أن كشف أسماء الطلاب المعلن هو لمن استوفوا شروط التقديم الإلكتروني بشكل مبدئي لحين استكمال الاختبارات والمقابلات الشخصية لإعلان النتيجة النهائية للمقبولين.

سحب كراسات الشروط

وأشارت هيئة الرعاية إلى أن أعمال سحب كراسات الشروط بحسب الأسماء المعلنة من قبل ولي الأمر، بدءا من غدٍ الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، بمدرسة تمريض إسنا.

إجراء 42 قسطرة قلبية

وكانت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أعلنت نجاحها في إجراء 42 قسطرة قلبية CTO العالمية وبنسبة نجاح 100% تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لأول مرة بالأقصر، إذ تم إجراء التدخل الحديث لقسطرة CTO داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفى طيبة التخصصي، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، على يد أمهر الفرق الطبية والأطباء المتخصصين على مستوى الجمهورية.

ويمكن معرفة أسماء الطلاب المستوفين للشروط للالتحاق بمعهد رعاية طيبة الفني للتمريض إسنا من هــنــا.