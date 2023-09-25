حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط إجراء استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحددتها الهيئة على النحو التالي في المواد التالية:

المادة الأولى:

للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال استطلاع الرأي- بناءً على طلبها- تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفق الشروط التالية:

- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية.

- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليًا، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.

- تحديد الجهة المالة ومصادر تمويلها.

- حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء.

المادة الثانية:

تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي:

- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

- الجهة التي تولت التمويل.

- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

- الأسئلة التي اشتمل عليها.

- طريقة جمع بياناته.

- تاريخ القيام به.

- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.

المادة الثالثة:

يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع.

المادة الرابعة:

تلتزم الجهة المرخص لها بأن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.