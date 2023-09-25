الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحة أنه لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

المادة الأولى

لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2024، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

المادة الثانية

لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

المادة الثالثة

على المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن، من مواقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة، أو لراغب ترشخ آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

المادة الراعبة

يحرز نموذج التأييد من نسختين يوقع عليمها المواطن الؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

المادة الخامسة

ينشر هاذ القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.