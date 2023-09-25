عزيز مرقة يكشف لـ«الوطن» عن سبب تنوع رحلته الفنية: أتعلم كل ما هو جديد

كشف الفنان عزيز مرقة، عن الكثير من التفاصيل الخاصة في مجاله الفني، وذلك خلال ندوة أقيمت له في جريدة «الوطن» وتحدث خلالها عن السبب وراء خوضه لعدد من المجالات المختلفة.

عزيز مرقة يكشف عن سبب تنوعه الفني

وخاض الفنان عزيز مرقة تجربة الغناء وكذلك الإخراج ويفكر في التمثيل، وعن ذلك قال «خلال حياتي تعلمت شيئا مهما بأن من يجري وراء المال لن يجده، ولكن الأفضل هو أن تستغل الوقت الذي تعيشه في حياتك وتتعلم كل ما هو جديد».

عزيز مرقة: العلم من أكثر الأشياء التي تشعرك بالراحة

وتابع الفنان عزيز مرقة، قائلا «لأنني اكتشفت أن العلم هو من أكثر الأشياء التي تجعلك تشعر بالراحة في هذه الحياة لأنه قد يأتي يوما تخسر فيه شهرتك وكل شيء وعلمك ومهاراتك ومعرفتك هم الوحيدون الذين سيشعرونك بالطمأنينة».

يذكر أن الفنان عزيز مرقة، شارك هذا العام لأول مرة في إحياء حفل غنائي بمهرجان القلعة في دورته الـ31 بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم مصطفى حجاج ومصطفى شوقي وعدد آخر من الفنانين.