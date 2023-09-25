مقار مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في انتخابات الرئاسة 2024 بكفر الشيخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مقار مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الشيخ، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل.

مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ

ووفقا لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- مكتب ثوثيق كفر الشيخ وعنوانه عمارة الشرق للتأمين.

2- مكتب توثيق بلطيم وعنوانه عمارة عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي.

3- مكتب توثيق مطوبس وعنوانه مدينة مطوبس شارع بورسعيد أمام معدية إدفينا

4- مكتب توثيق دسوق النموذجي وعنوانه دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

5- مكتب توثيق الرياض وعنوانه شارع وسط البلد بتقسيم الزهور - تل الكوم - الرياض.

6- مكتب توثيق الجرايدة وعنوانه الوحدة المحلية بالجرايدة، مركز بيلا أمام مكتب البريد.

7- مكتب توثيق الحامول وعنوانه عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول.

8- مكتب توثيق ضواحي كفر الشيخ وعنوانه سخا بكفر الشيخ.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر بدايتها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.