كل ما تريد معرفته عن عمرة مولد النبوي 2022

يزداد إقبال المشتاقين لبيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع المولد النبوي الشريف، لذلك يبحث الكثيرون عن مواعيد رحلات العمرة، وأسعارها، والأوراق المطلوبة.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» للقراء المهتمين، كل ما تريد معرفته عن عمرة المولد النبوي 2022 بداية من موعد أفواج المعتمرين، وأسعار رحلات العمرة، والأوراق المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

موعد عمرة المولد النبوي 2022

وقال فتحي غازي رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، «بدأ سفر أول أفواج رحلات عمرة المولد النبوي 2022 بداية من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري».

أسعار عمرة المولد النبوي

وأضاف أن أسعار عمرة المولد النبوي تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي والذي تتراوح مدته ما بين 10 إلى 15 يوماً، بينما الحج الخمس النجوم فيرتفع فيه السعر لنحو 38 ألف جنيه.

أما الشركات السياحية فقد أعلنت عن رحلات عمرة المولد النبوي فئة 3 نجوم اقتصادي، يبدأ من 28 ألف جنيه للإقامة في فنادق قريبة من الحرم في غرف رباعية وثلاثية، وحتى 33 ألف جنيه للغرف الثنائية، بينما يبدأ برنامج العمرة الـ 5 نجوم من 34 إلى 38 ألف جنيه.

وتشمل قيمة الرحلة سعر تذكرة الطيران ذهاب وإياب، واستخراج التأشيرة، والانتقالات بأوتوبيسات مخصصة، ومشرف خلال فترة أداء المناسك المقدسة.

الأوراق المطلوبة لأداء عمرة المولد النبوي

وجاءت الأوراق المطلوبة للسفر لأداء مناسك عمرة المولد النبوي وفق المعلن من شركات السياحة الدينية في مصر، فقد جاءت كالاتي:

- يقدم المعتمر 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، مقاس 4 في 6.

- يشترط تقديم تقديم شهادة صحية حديثة تثبت خلو المعتمر من الأمراض المزمن مثل مشاكل القلب والسكر والضغط.

- أن يكون جواز سفر المعتمر على أن يكون صالحا لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

- شهادة تثبت خلو المعتمر من الأمراض المزمنة والمعدية، معتمدة من أحد مستشفيات وزارة الصحة.

- تقديم شهادة تطعيم لقاح كورونا كيو آر كود من أحد المعامل المعتمدة.

- للذكور فقط، تقديم تصريح سفر لمن هو في سن التجنيد للذكور.