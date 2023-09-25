طقس حار على أغلب الأنحاء.. متى نشعر بأجواء فصل الخريف؟

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الآن أجواء حارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن ذلك يحدث نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجوي العليا قد يستمر عدة أيام، وفي الجهة المقابل يوجد منخفض جوي ناحية الأرض يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال النهار.

متى نشعر بأجواء فصل الخريف؟

وبسبب هذا الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، بالرغم من دخول فصل الخريف فلكيًا، فقد يتساءل المواطنون عن عدم الشعور بالأجواء الخريفية حتى الآن، وقد أوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية سبب ذلك، بأن طقس الخريف معروف بتقلباته المناخية، وأن البلاد تتأثر هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي قادم على ارتفاع نحو 6 كيلومترات في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض يزيد ارتفاع الحرارة، ونسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن» أن النصف الأول لفصل الخريف دائمًا ما يأخذ نفس سمات فصل الصيف من حيث ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة، نتيجة المنخفضات الجوية التي تكون مستمرة في تلك الفترة، ومع المساء نشعر بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية.

استقرار حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود استقرار في حالة الطقس خلال الأيام القادمة؛ من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ومعتدل خلال ساعات المساء والليل المتأخرة.

درجات الحرارة اليوم

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إليكم بعض درجات الحرارة المسجلة الآن على بعض المناطق.

القاهرة الكبري 35 درجة.

الأسكندرية 31 درجة.

مطروح 30 درجة.

بورسعيد 31 درجة.

الغردقة 37 درجة.

شرم الشيخ 36 درجة.

أسيوط 35 درجة.

الأقصر 38 درجة.

أسوان 40 درجة.