اعتماد أول عقد بحصة عينية لتنمية المناطق المضافة لمدينة الشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اعتماد المهندس أمين غنيم نائب، رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أول عقد لأحد الكيانات بمنطقة «جنيفه» بمقابل عيني لصالح الجهاز بمساحة «597 ألف م2» نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية.

وأضاف علي سعد، إن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضي المضافة لمدينة الشروق، وضمن النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود، الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة مدينة الشروق .

ويسرت الوحدة الإجراءات، وكذا إتاحة التعامل، تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب عمارة «نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن».

صرح طبي كبير

وأوضح رئيس الجهاز، بأنه بعد التخطيط العمراني ستكون المنطقة واحدة من الأماكن المتميزة بالمدينة، نظراً لموقعها على طريق الإسماعيلية شمال المدينة، وتحيط بها مجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية، وصرح طبي كبير، وبالإضافة إلى امتيازات أخرى، لتكون محط أنظار المستثمرين في الفترة المقبلة.