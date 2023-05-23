حبس سائق ضرب راكبة في مدينة الشروق.. ومحامٍ يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس مرتكب واقعة ضرب وإصابة راكبة بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الحادث، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة؛ لاستكمال التحقيق.

التحقيق مع المتهم

واعترف المتهم بالواقعة أمام جهات التحقيق، وأنّه أصاب الراكبة بسبب عدم سداد مبلغ الرحلة: «خلتني أوصلها وبعد كدا تقولي مش معايا فلوس، ولما طلبت فلوسي قعدت تغلط وضربتني فضربتها».

وأوضح المتهم أنه عندما نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة واعتداء الراكبة عليه، ضربها ووجه السباب لها.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ إلى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، من سيدة تجاه سائق بإحدى شركات التوصيل بالمنطقة، يفيد بتعرضها للاعتداء والسب من خلاله.

وتبين من الفحص أنّ المتهم سائق، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، تعدى علي الراكبة لعدم سدادها أجرة الرحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

محام يوضح عقوبة المتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، عقوبة جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.