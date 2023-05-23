حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات في مدينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية في المنطقة الرابعة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.

جهاز تنمية مدينة الشروق يشن حملة على العشوائيات

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن لجنة الإزالة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد المهندس على سعد، حملة للجنة الإزالة الفورية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثالث شرق بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بالشروع في أعمال بناء بغرض تحويل دور السطح إلى سكني حيث تم إزالة الأعمال التي نُفذت خارج النسبة المصرح بها والمتمثلة في أعمدة خرسانية ومبانٍ من الطوب، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقاري على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة الظواهر العشوائية، بمشاركة شرطة المرافق، موضحاً أن آخر حملة تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة بمناطق الـ 70مترا والـ 63 مترا، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة والمصادرة من الحملة لعدم الالتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة.

لجنة إزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قراري إزالة بأحد العقارات بالمدينة، موضحاً أن المخالفات تمثلت بشروع مالكي العقار في تنفيذ مخالفة بالبدروم بغرض تغيير الاستخدام وأُخرى للقيام بتعديلات معمارية بالواجهات بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة.