«الخارجية الألمانية» تطالب بالتوزيع العادل للاجئين على دول أوروبا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الوضع في البلديات داخل ألمانيا متوتر للغاية، لافتة إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، تبذل جهودا حثيثة، من أجل أن تتمكن أوروبا من وضع قوائم مشتركة لسياسة اللجوء وأوضاع اللاجئين.

توزيع اللاجئين بطريقة عادلة على أوروبا

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، في تصريح للإذاعة الألمانية، بضرورة وضع قواعد واضحة لضبط التدفق على الحدود الخارجية، وتوزيع اللاجئين بطريقة عادلة ومنظمة على كافة أنحاء أوروبا.

يذكر أن مفاوضات مكثفة تجري، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.