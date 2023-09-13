«ليلة كروية ساحرة».. ألمانيا تحرج فليك وتونس تنتفض والبرازيل تنجو في الدقيقة 90

ليلة ساحرة احتضنتها ملاعب كرة القدم، بعدما شهدت يومًا مزدحمًا بالعديد من المباريات الاستثنائية، لعل أبرزها تونس ومصر، إلى جانب استكمال البرازيل لمشوار تصفيات كأس العالم 2026 أمام بيرو، فيما خاض منتخب ألمانيا المباراة الأولى بعد الإطاحة بهانز فليك أمام فرنسا.

ماذا حدث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

نجا منتخب البرازيل من فخ بيرو، في مباراة صعبة جمعت الفريقين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما حقق الانتصار في الوقت القاتل من اللقاء، بأقدام ماركينيوس الذي سجل هدفًا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

أما منتخب الأرجنتين، فحقق انتصارًا ساحقًا على بوليفيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بتسجيل ثلاثية نظيفة، من توقيع الثلاثي إنزو فيرنانديز، نيكولاس جونزاليس ونيكولاس تاجليافيكو.

وبتلك النتيجة، تعتلي البرازيل قائمة ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية، برصيد 6 نقاط، فيما يقف منتخب الأرجنتين في الوصافة، مناصفة بالرصيد ذاته، وفي المركز الثالث يأتي منتخب كولومبيا برصيد 4 نقاط، ثم أوروجواي ومعه 3 نقاط فقط، مع العلم أن المراكز الـ6 الأولى فقط التي تملك الفرصة التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، بينما يذهب صاحب المركز السابع إلى الملحق، وتودع 3 منتخبات فقط.

ألمانيا تنتصر على فرنسا في أول مباراة بعد رحيل هانز فليك

وعلى مستوى المباريات الودية، جاء لقاء ألمانيا وفرنسا الأبرز، باعتبارها المواجهة الأولى التي يخوضها منتخب المانشافت بعد الإطاحة بهانز فليك، بداعي النتائج السلبية التي حصدها المنتخب تحت قيادته، ليحصد المنتخب الألماني انتصارًا بثناية أمام الديوك الفرنسية، ضمن الاستعدادات لتصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب تونس الانتصار على نظيره المنتخب المصري، بثلاثية لهدف، في مباراة ودية جمعت الفريقين، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار، بداية عام 2024، وسجل أهداف النسور الثلاثي عيسى العيدوني حمزة رفيعة، إلى جانب هدية حمدي فتحي الذي وضعها في شباكه بالخطأ، بينما وضع عمر كمال هدف الفراعنة الوحيد في اللقاء.

وفي مفاجأة غير متوقعة، نجح منتخب الجزائر في تخطي عقبة نظيره السنغالي، في لقاء ودي جمعهما، وذلك بهدف نظيف، سجله فارس شعيبي.