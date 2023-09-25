رسائل «الهيئة الوطنية» للمصريين بشأن انتخابات الرئاسة: قولوا كلمتكم

رسائل عديدة كشف عنها المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الخاص بإعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، مؤكدا على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لتعزيز قواعد الديمقراطية، وضرورة عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب.

أولى هذه الرسائل هي أن الشعب المصري ضحى لتنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، لذا يجب الحفاظ على هذه المسيرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «قولوا كلمتكم في صناديق الانتخابات وحققوا ما ناديتم به في ثورتين شهد العالم فيهما بالنبل والطهارة».

عبارات حاسمة وقوية لتعزيز قواعد الديمقراطية

وتضمنت الرسائل، عبارات حاسمة وقوية لتعزيز قواعد الديمقراطية، حيث أكد المستشار وليد حمزة، على ضرورة أن يكون الشعب المصري مثلا أعلى للشعوب، مشددا على عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب، قائلاً: «احبطوا مؤامرات الحاقدين وأعلموا أن سبيلهم محاولة بث الخوف والشك في نفوسكم».

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري، بأن الشعوب تصنع المستقبل: «اصنعوا مستقبلكم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع»، مؤكدا أن الهيئة تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الجسمية وتتعهد بأن تبقى أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة.

المشهد الانتخابي

كما طمأن المستشار وليد حمزة، الشعب المصري، بأن يكون نتاج عمل الهيئة الوطنية للانتخابات محل تقدير واحترام في الداخل والخارج، وهي تعد أبناء الأمة الأعزاء بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس قدر مصر ومكانتها، وسيشهد الجميع بنزاهة وحيداية المشهد الانتخابي وفق أعلى وأدق المعايير الدولية.

تحتكم الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة المشهد الانتخابي لضمير القاضي، حيث أكد المستشار وليد حمزة، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية دون انحياز أو تمييز.