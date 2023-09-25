الإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء البرلمان لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارتها بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2023.

المادة الأولى

في حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ضمن أوراق ترشحه يراعى الآتي:

- ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا.

- عدم جواز تزكية النائب الواحد لأكثر من طالب ترشح.

المادة الثانية

تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها، وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وتسليمها لطالب الترشح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.