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الإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء البرلمان لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

كتب:

كريم روماني
05:36 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
إعلان تفاصيل الانتخابات

إعلان تفاصيل الانتخابات

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارتها بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2023.

المادة الأولى

في حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ضمن أوراق ترشحه يراعى الآتي:

- ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا.

- عدم جواز تزكية النائب الواحد لأكثر من طالب ترشح.

المادة الثانية

تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها، وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وتسليمها لطالب الترشح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.