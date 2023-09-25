راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزع حلوى المولد على المواطنين بالغردقة

احتفل القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بذكرى المولد النبوي الشريف، بشراء وتوزيع حلوى المولد على المواطنين بالغردقة، وهي عادة سنوية يحرص عليها لإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف تأكيدا لروح الترابط والمودة بين الشعب المصري ومشاركة المناسبات والأعياد المصريين معا.

القمص يؤانس يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وقدم القمص يؤانس أديب، في تصريحات لـ«الوطن»، التهنئة للمسلمين وشعب مصر بحلول ذكرى مولد الرسول، مؤكدا أنها ذكرى عطرة يحرص على الاحتفال بها سنويا، تأكيدا على روح المحبة والمودة والرحمة والتسامح على الجميع في مصر أقباط ومسلمين.

وأكد أن مثل هذه المناسبات فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتهم، وإدخال البهجة والفرحة على الجميع، تعبيرًا عن الحب والمودة في ذكرى مولد الرسول الكريم.

المحبة والسلام في مصر

وأشار إلى الترابط والمحبة في مصر والنسيج الوطني بين الأخوة المسلمين والمسحيين في الوطن، والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والترابط بين طوائفه ونشر روح المحبة والسلام في ربوع مصر.