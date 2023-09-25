مواطنون يحررون توكيلات لتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية 2024، توافد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات لجمع تأييدات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونشر العديد منهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لتوقيع التأييدات.

وعبر المواطنون عن سعادتهم لتوقيع تأييدات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث أسرعوا للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري بمختلف المحافظات لتحرير التأييدات، حيث يأمل العديد في مستقبل أفضل لمصر، من خلال دعم الرئيس لفترة جديدة لاستمرار خطة التنمية 2032.

مواطنون يحررون تأييدات للرئيس السيسي

ونشر عادل إسماعيل، رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة بالشرقية، عبر صفحته على «فيس بوك»، صورة من توقيع تأييد الرئيس السيسي، قائلًا: «أول تأييد لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة.. مهندس عادل إسماعيل حمادة، رئيس مجلس الإدارة لنادي الصفوة.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها».

ونشر أيضًا أحد المواطنين عبر «فيس بوك» قائلًا: «على بركه الله تعالى نبدأ توكيلات تأييد ترشيح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية».

ونشر مواطن آخر من محافظة الشرقية: «صوتي للرئيس السيسي.. أول توكيلات.. عابر النبراوي والأسرة في الشهر العقاري».

أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي للرئاسة

وفي سياق متصل، حرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس «الحملة الحزبية الشعبية»، لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، ليكون أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس للرئاسة، وذلك بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

ووجه الدكتور عصام خليل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده وما يقدمه للبلاد في خدمة الوطن وحفظ أمن مصر واستقرارها، مشددًا على أن حزن المصريون الأحرار يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة وقادرة.