ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟.. بدء انتهاء ظاهرة أرهقت المواطنين صيفا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بدء انتهاء الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن حالة الطقس الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد انخفاضا في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، وهو الأمر الذي يقلل الإحساس بالحرارة، بالإضافة لتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، إن النصف الأول لفصل الخريف يأخذ دائمًا نفس سمات فصل الصيف في ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة، ومع المساء يحدث تحسن ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 26 سبتمبر 2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 28 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 الصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 29 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 الصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 30 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.