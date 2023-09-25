رئيس حزب السادات: كل إنسان حريص على مصلحة الوطن يشارك في الانتخابات

قال النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، إننا نقف أمام استحقاق دستوري مهم للغاية، ومنصب رئيس الجمهورية مهم ورفيع ونحن في مرحلة تتطلب حسن الاختيار نظرا لصعوبتها، وعلى المواطن المشاركة بصرف النظر عن الاختيار ذاته.

السادات: ضرورة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية

وأضاف «السادات» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وتعبيرهم عن رأيهم ضرورية للغاية، وكل إنسان شريف وحريص على مصلحة هذا الوطن وإعلاء هذه المصلحة لا بد أن يشارك بصرف النظر عن اختياره.

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم منضبط وقانوني

وتابع رئيس حزب السادات الديمقراطي، أنَّ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، منضبط ودستوري وقانوني ويمنح فرص واضحة كخارطة طريق للانتخابات ما يسهل على كافة السياسيين والمشاركين والتابعين لهم والمؤيدين البدء في إجراءاتهم، والتوقيتات والفوارق الزمنية مناسبة والمرحلة الأكثر أهمية في العملية الانتخابية هي الانتخابات ذاتها وشهر مدة كافية.