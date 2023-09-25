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سكرتير عام حزب الغد: الإشراف القضائي على الانتخابات أكبر ضمانة لنزاهتها

كتب:

يسرا البسيوني
06:56 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
سكرتير عام حزب الغد

سكرتير عام حزب الغد

قال إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى جاهدة لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتبارها المشرف الرئيسي على العملية الانتخابية، والتي أكدت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن إعلان الهيئة للجدول الزمني بداية من دعوة الناخبين للانتخابات وحتى إعلان النتيجة النهائية، حمل دلالات إيجابية تطمئن المواطن المصري حول الانتخابات برمتها.

تطبيق الدستور والقانون

وأكد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له، اليوم، أن الهيئة حرصت كل الحرص على تطبيق الدستور والقانون عند تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي اتسقت مع الدستور، مشيرا إلى أنها تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية، وخروجها بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب المصري، وقطع الطريق على المشككين في نزاهة السباق الرئاسي.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن الجدول الزمني، عكس التمسك باستفتاء الحقوق الدستورية والقانونية كافة، إذ راعت اللجنة خلال وضع الجدول للانتخابات، موعد انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات والمقرر له أن ينتهي في 17 يناير المقبل، لتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

المشاركة في العملية الانتخابية

ودعا إسماعيل جموع المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في العملية الانتخابية، لإعمال حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف جميع المصريين من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030.

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بقلم يسرا البسيوني