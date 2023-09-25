شكل نموذج تأييد مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.. اعرف بيانات الخانات

حرر العديد من المواطنين في مختلف المحافظات توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وأيضًا قدم حزب المصريين الأحرار أول توكيل رسمي لترشح الرئيس السيسي لفترة أخرى.

وتستقبل مكاتب الشهر العقاري بجميع محافظات مصر، المواطنون تحرير توكيلات لدعم مرشح رئاسي بعينه، ويقوم المواطن بكتابة المعلومات حسب كل محافظة، عن طريق اختيار اسم المرشح، ويتم ذلك وفق إشراف موظف الشهر العقاري وختم شعار جمهورية مصر العربية.

شكل نموذج تأييد مرشح رئاسي

ويأتي شكل نموذج تأييد مرشح رئاسي على النحو التالي، حيث يُكتب في أعلى النموذج «نموذج تأييد مرشح رئاسي»، ثم خانة مكتوب بها أؤيد أنا المواطن المؤيد، ثم اسمه، ويكتب أيضًا محل الإقامة، وفي الخانة الأخرى، اسم المرشح الرئاسي وشهرته، ويشترط الإقرار بعدم سبق تأييده له أو لمرشح آخر لهذا المنصب، ويجب أن تكون جميع البيانات المثبتة في النموذج صحيحة، ثم توقيع المؤيد، وفي النصف الثاني تفاصيل أخرى تتعلق بموظف الشخص العقاري.

ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويُسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى، لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يؤخد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات تأييد المواطن بغير رسوم.

بداية تلقي طلبات الترشيح

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ عملية تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية 2024 من يوم 4 أكتوبر حتى 14 من الشهر نفسه، يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرًا.

ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وأيضًا يُزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.