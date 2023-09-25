توافد أعضاء «مستقبل وطن» على مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد المئات من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك فور انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وكان قد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، موعد انتخابات الرئاسة المقبلة، موضحا أنها تبدأ أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين في الداخل.

مواعيد إعادة الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات للمصريين خارج مصر أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 يناير.