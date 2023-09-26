حالة الطقس اليوم.. حار على أغلب الأنحاء وشبورة مائية صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى قلة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك توقعت تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

جاءت درجات الحرارة اليوم في الأقاليم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.