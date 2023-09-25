توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض الرطوبة وشبورة على الطرق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع أن تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 26-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 28 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 الصغرى 28 درجة مئوية.