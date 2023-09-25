وفاة عراب المافيا الإيطالية ماتيو دينارو بعد 3 عقود من الهروب

توفى زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، الذي قبضت عليه السلطات في يناير الماضي، بعد هروب دام 30 عامًا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» للأنباء، وفارق «ماتيو» الحياة في مستشفى بوسط إيطاليا، بعد دخوله غيبوبة لم يفق منها.

محكوم عليه بالسجن مدى الحياة

وعانى ماتيو دينارو 61 عاما، من سرطان القولون، وتردد على عيادة في مدينة باليرمو عاصمة صقلية، لتلقي العلاج تحت اسم مستعار، وهناك جرى القبض عليه، لتنفيذ 6 أحكام صادرة ضده بالسجن مدى الحياة، وتم إيداعه سجن «لاكويلا» وتلقى العلاج في زنزانته.

أيام أخيرة صعبة على زعيم المافيا

وفي أوائل أغسطس الماضي، نقل زعيم مافيا «كوزا نوسترا» إلى جناح السجناء في مستشفى محلي، حيث تدهور وضعه في الأيام الأخيرة، ودخل غيبوبة، وتوقف الأطباء عن إمداده بالتغذية.

علاقته بفيلم العراب الشهير

ظل ميسينا دينارو لسنوات شخصية بارزة في مافيا «كوزا نوسترا» الإجرامية التي تمحورت حولها أحداث أجزاء فيلم «العراب» الشهير الأب الروحي «God Father»، وكان أحد أكثر زعمائها عديمي الرحمة وصدرت بحقه 6 أحكام بالسجن مدى الحياة، بما في ذلك إدانته بالضلوع في اغتيال القاضي جوفاني فالكوني عام 1992.

إدانة في تفجيرات سابقة

وأدين ماتيو دينارو، بالضلوع في تفجيرات أوقعت قتلى شهدتها روما وفلورنسا وميلانو عام 1993، بالإضافة إلى خطف فتى يبلغ 12 سنة، ابن شاهد في قضية فالكوني، وتم قتله لاحقاً، وفقد أثر ميسينا دينارو في صيف عام 1993، وبات اسمه يتصدر لائحة المطلوبين في إيطاليا، وبعد سنوات من البحث تم العثور عليه مختبأ قريبا من مسقط رأسه في كاستيلفيترانو غرب صقلية.

كيف تم الإيقاع بزعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو

وبقى المحققون يتعقبونه سنوات، وتنصتوا على أفراد عائلته وأصدقائه، وتم نشر صور استرشادية له، وخلال عمليات التنصت سمعوا نقاشا حول مشكلات صحية لشخص لم يكشف اسمه وإصابته بالسرطان ومعاناته مشكلات في النظر، ولاحقاً تيقن المحققون من أن الشخص هو ميسينا دينارو.

ملاحقة زعيم المافيا ماتيو دينارو

فحصت الشرطة قاعدة بيانات النظام الصحي العام، للبحث عن مرضى ذكور تتطابق أعمارهم وسجلاتهم الطبية مع الشخص المطلوب، وتمكنوا من العثور عليه، ونفى زعيم المافيا أثناء التحقيق معه في مركز اعتقاله أنه عضو في «كوزا نوسترا».