بدأ توافد الفنانين على حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إذ سار على السجادة الحمراء عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة، سلاف فواخرجي رفقة ابنها، والمخرج محمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ورئيس المهرجان محمد الباسوسي، وعدد من النقاد والمهتمين بالسينما.

ختام مهرجان الغردقة

من المقرر أن توزع اليوم جوائز الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية، العديد من عروض الأفلام والندوات والورش، ومنها ندوات لحسين فهمي وهاني سلامة وسلاف فواخرجي، تحدثوا خلالها عن مشوارهم الفني وأرائهم في السينما وقدموا نصائح للشباب.