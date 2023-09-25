متحدث الصحة: الوزير أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى هليوبوليس لتفقد سير العمل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة لمستشفى هليوبوليس في السابعة صباحا، كانت للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى.

الزيارة رقم 21 الغير مرتبة التي قام بها وزير الصحة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن الزيارات الميدانية الغير مرتبة هي واحدة من أساليب الإدارة التي ينتهجها الدكتور خالد عبد الغفار، مشيراً إلى أن هذه الزيارة رقم 21 الغير مرتبة التي قام بها وزير الصحة منذ توليه منصبه.

الدكتور خالد عبدالغفار أثنى علي طاقم العمل

وتابع حسام عبدالغفار: أن الوزير تفقد 2 من المستشفيات، ووحدة صحية اليوم، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار أثنى على طاقم العمل، وسير العمل في واحدة من تلك المستشفيات.