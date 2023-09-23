لقاء سويدان تطمئن الجمهور بعد تعرضها لحادث: «كله جه في السيارة»

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها من خلال «الوطن»، على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير أدى إلى بعض الخسائر في سيارتها.

لقاء سويدان تكشف حالتها الصحية

وقالت لقاء: «الحمدلله أنا بخير وصحة جيدة والموضوع كله جاء في السيارة ولا توجد لدي أي إصابات، الحادث كله بعيد عني والحمد لله ربنا حفظني وسعيدة جدا بكم الحب الذي حاوطني به الأصدقاء والإعلاميين شكرا علي محبتكم».

لقاء سويدان تتعرض لحادث سير

وأعلنت الفنانة لقاء سويدان تعرضها لحادث سير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما أسفر عن خسائر في سيارتها.

وكتبت لقاء سويدان: «سرحت لثواني وأنا سايقة دخلت فى رصيف والعربية طارت من ناحية لناحية زي الأفلام لحظة فقط كاوتش اتقطع وجنط اتعوج الخضة اللي حسيتها قوية بجد قد اي الإنسان ولا حاجة لولا فضل الله وستره الحمد لله».

حفل لقاء سويدان في الاسكندرية

وشاركت لقاء سويدان في الذكري المئوية لسيد درويش بالإسكندرية حيث نشرت صورا للحفل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلقت قائلة: «ليلة رائعة في حب خالد الذكر سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمئوية وفاة سيد درويش.. رجعت فيها للغناء أمام جمهور الإسكندرية العظيم وحضور كبير الحمدلله».