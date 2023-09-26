مسلسل «ألفريدو» يتصدر «التريند».. والجمهور: أظهر كيف تخون الصحة الإنسان

بعد إذاعة أولى حلقاته بساعات قليلة، تصدر مسلسل «الفريدو» التريند، وتلقى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأبطال العمل، لاسيما النجمة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي.

الحلقة الأولى من ألفريدو تتصدر التريند

وجاءت تعليقات الجمهور متنوعة على الحلقة الأولى من مسلسل ألفريدو، التي تصدرت التريند بعد عرضها بساعات قليلة، ومن بين تلك التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «قفلة نهاية الحلقة الاولي قوية، وإلهام شاهين تؤدي الدور بشكل جيد، والحكاية جميلة بدايتها حلوة وتجذبك للمتابعة».

بينما علق آخر قائلا «بالرغم من أن المسلسل ولم يعرض منه سوي حلقة واحدة، لكنه ضرب علي وتر حساس جدا، ومنتشر في المجتمع وهو مرض الزهايمر، فيه مرض لعين يضرب كبار السن».

متابع: المسلسل أظهر كيف تخون الصحة الإنسان

وأضاف «للأسف أظهر المسلسل كيف تخون الصحة الإنسان في هذا العمر، ولكن الخيانة مزدوجة أحيانا من أولادهم وأهلهم الذين تخلوا عنهم بقسوة شديدة لتكون دور رعاية المسنين مسكنهم الأخير بعد تخلي الجميع عنهم كما حدث مع إلهام شاهين، وقدرتها على تجسيد حالة الرعب التي يشعر بها مريض الزهايمر وما يحدث له من المجتمع في الكثير من الأحيان».

«نصيبي وقسمتك» فتح الطريق أمام مسلسلات الحكايات

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV، والمسلسل يتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «ألفريدو».

وتعتبر شركة «آرت ميكرز» أولى الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة، من خلال إنتاجها 4 أجزاء من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعية من المسلسلات، والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.

المسلسل‎ عن كتاب «55 مشكله حب للدكتور مصطفي محمود، بطوله النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داوود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، انجي كيوان، محسن صبري.

والمسلسل للمؤلف عمرو ياسين، وإخراج عصام نصار، والشركة المتحدة، وشركة آرت ميكرز.