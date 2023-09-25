العالم الهولندي في مأزق.. «إنذار كاذب» بزلزال مدمر أثار الذعر حول العالم

أخفقت التوقعات التي أعلن عنها عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، والتي أشعلت الجدل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب منشور حديث توقع فيه حدوث زلزال مدمر بقوة كبيرة قبل يومين، مدعياً أن الزلزال سيكون خلال ساعات قليلة.

لم تسجل أي دولة في العالم زلزال

ووفق رصد مواقع قياس حركة الزلازل، لم تسجل أي دولة في العالم هزات أرضية قوية أو زلزلزالاً مدمراً خلال اليومين الماضيين، على عكس ما تنبأ به العالم الهولندي، لتخفق توقعاته التي أثارت الذعر حول العالم.

وقال «هوجربيتس»، في منشور سابق على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، «تويتر» سابقاً: «الشكل (إم) يمثل زلزالاً قوياً، المناطق المحددة لوقوعه تقريبية».

تقلبات قوية جداً

وأورد في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية (SSGEOS) التي يتبع لها، على موقع التدوينات القصيرة، جاء فيه: «تقلبات قوية جداً، يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجة أو أكثر».

تحذير سابق

وذكر تحذير SSGEOS بأنه «يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر»، وبعد أن باءت توقعات وتنبؤات العالم الهولندي بالفشل، جدد العلماء تأكيدهم على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.