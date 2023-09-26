محافظ دمياط تفتتح النصب التذكاري للشهداء بعد تطويره تزامنا مع ذكرى أكتوبر

افتتحت مساء الاثنين، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، النصب التذكاري للشهداء، تزامنا مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت في بيان لها حرص المحافظة على الخروج بمشروع متكامل يحقق التحول الحضاري الشامل للمنطقة.

الافتتاح ضمن تطوير المنطقة بأكلمها

وجاء الافتتاح ليكون أول ثمار التطوير الشامل الذى تشهده المنطقة، ضمن مشروع التطوير الشامل الذي يشمل إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل، بدايةً من حديقة بنت الشاطئ حتى نقابة المهندسين بطول 1400 متر.

تشجير وإنارة حول النصب التذكاري قبل إزاحة الستار عن النصب التذكاري

وأزاحت المحافظ، ستار الافتتاح منذ قليل عن المشروع الذي شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد النصب التذكاري، وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، تضمنت تنفيذ أعمال إضاءة الهيكل وتنسيق الموقع المحيط بالكامل وتشجيره وانارته أيضًا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة

الافتتاح تزامنا مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن افتتاح النصب التذكاري اليوم (أمس) يُعد أول ثمار التطوير الشامل للمنطقة، التي بدأت خلال الشهور الأخيرة من عام 2021، لافتة إلى أن الافتتاح يأتي تزامنًا مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها شهداء مصر الأبرار ورجالها المخلصين أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

معايير المبني تتفق مع المشروعات الخضراء الذكية

وخلال تصريح لها حول المشروع، أضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم وضع خطة متكاملة للخروج بمشروع حضاري متكامل، يحقق التحول الشامل لتلك المنطقة الحيوية بقلب مدينة دمياط، وذلك بالتوازي مع أعمال إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة لإنشائه وفقًا لعدد من المعايير تتفق مع المشروعات الخضراء الذكية و خطة الدولة للتحول الرقمي لميكنة كافة الأعمال التي يقدمها الديوان، كما أكدت حرص المحافظة على المتابعة الدورية لمراحل المشروع للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد.