دعم السيدات فنيا للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بدمياط

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط عن تنظيم سلسلة من التدريبات للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكيفية التسجيل بها، وخاصة السيدات لتشجيع صاحبات المشروعات على الاشتراك بها بعد مد فترة التقديم للمبادرة.

«قومي المرأة» يحث السيدات على المشاركة

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن المجلس يهتم بمشروعات المرأة التي توجد بشكل كبير في المحافظة ولها علاقة بالبيئة والاستدامة، ويشجع السيدات على المشاركة عن طريق ندوات لشرح المعايير والفئات المستهدفة من المبادرة وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية والفرق بين المكون الذكي التكنولوجي والمكون الأخضر ومعيار تكافؤ الفرص بفئة مشروعات المرأة.

نشر الوعي الثقافي والمجتمعي

وأضافت أن هذه التدريبات تهدف أيضا للتوعية ونشر الوعي المجتمعي والثقافي بالتغيرات المناخية والأخطار الناجمة عنها وطرق التقليل من الأسباب التي تؤدي إليها.

وأشارت إلى أنه تم تقديم الدعم الفني لعدد من السيدات المتقدمات للمبادرة عن طريق مساعدتهن في عمل العروض التقديمية للمشروعات والاستعانة بأحد الشركات الخاصة بمجال البرمجة لتوفير المكون التكنولوجيي وعمل ويب سايت يضم عدد من المشروعات الصغيرة، وذلك لاكتمال معايير المبادرة ولإزالة العوائق أمام السيدات وذلك بمقر مشروع مدن صديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بدمياط.

مد فترة التقديم فرصة للجميع

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي بدمياط، أن مد فترة التقديم للمبادرة يتيح الفرصة أمام الكثيرين لتطوير مشروعاتهم واستيفاء كافة الشروط والعقبات، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يبذل قصارى جهده لحث السيدات ممن لهن مشروعات تنموية مناسبة وتتوافر فيها الشروط المكون الأخضر والذكي على المشاركة في المبادرة، كما أكدت أنه سيتم تكرار مثل هذه التدريبات والتعاون مع كل الجهات للحث على المشاركة والتوعية البيئية ولتذليل كافة العقبات أمام السيدات وتقديم الدعم الفني في كافة المعايير.